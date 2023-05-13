В пресс-службе банка отметили, что временно останавливают работу интернет-банкинга.

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Так что с 01:00 до 04:00 интернет-банкинг работать не будет.

Обычно мы проводим работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство из вас отдыхают. Но если в это время запланированы важные операции через Приват24, примите во внимание интервал проведения работ. Советуем спланировать переводы и оплаты через "Приват24" заранее или отложить до утра,

– добавили в банке.

Заметим, что днем 29 апреля произошел масштабный сбой в работе. У клиентов банка были проблемы со снятием наличных в банкоматах, а также с оплатой в терминалах и переводами. В "Приватбанке" рассказали, что технической проблемы со стороны банка не было – предварительно сбой на стороне платежных систем.

Ранее стало известно, что один из крупнейших государственных банков Украины начал блокировать карты граждан Беларуси. Сейчас клиенты ПриватБанка имеют возможность вывести свои средства на другие счета, но для этого нужно лично присутствовать в банке. То есть, граждане Беларуси должны прийти в банк с документами и реквизитами счета в другом финансовом учреждении на свое имя.

Следует отметить, что "Приватбанк" не впервые с 24 февраля 2022 года блокирует счета белорусских граждан. Это началось именно тогда, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В течение лета некоторые компании и граждане Беларуси смогли разблокировать свои счета после тщательной проверки Службой безопасности Украины.