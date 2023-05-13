У пресслужбі банку зазначили, що тимчасово зупиняють роботу інтернет-банкінгу.

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Тож з 01:00 до 04:00 інтернет-банкінг працювати не буде.

Зазвичай ми проводимо роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість із вас відпочивають. Але якщо на цей час заплановані важливі операції через "Приват24", візьміть до уваги інтервал проведення робіт. Радимо спланувати перекази та оплати через "Приват24" завчасно або відкласти до ранку,

– додали у банку.

Зауважимо, що вдень 29 квітня стався масштабний збій у роботі. Клієнти банку мали проблеми зі зняттям готівки в банкоматах, а також з оплатою в терміналах та переказами. У "Приватбанку" розповіли, що технічної проблеми з боку банку не було – попередньо, збій на стороні платіжних систем.

Раніше стало відомо, що один з найбільших державних банків України розпочав блокувати картки громадян Білорусі. Зараз клієнти "ПриватБанку" мають можливість вивести свої кошти на інші рахунки, але для цього потрібно особисто присутнім у банку. Тобто громадяни Білорусі повинні прийти до банку з документами та реквізитами рахунку в іншій фінансовій установі на своє ім'я.

Варто зазначити, що "Приватбанк" не вперше з 24 лютого 2022 року блокує рахунки білоруських громадян. Це почалося саме тоді, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Протягом минулого літа деякі компанії та громадяни Білорусі змогли розблокувати свої рахунки після ретельної перевірки Службою безпеки України.