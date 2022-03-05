Ни солдат, ни военных объектов: в Белой Церкви враг обстрелял жилые дома

5 марта 2022 , 11:36
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Геннадий Дикий

Россия нанесла ракетные обстрелы по жилым массивам Белой Церкви. Мэр сообщил о двух пострадавших.

Оккупант атакует мирное население. Мэр Белой Церкви Геннадий Дикий предупредил жителей слушать сигналы тревоги и спускаться в укрытие немедленно.

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Автор: Анастасія Лукашевська