Ни солдат, ни военных объектов: в Белой Церкви враг обстрелял жилые дома
5 марта 2022 , 11:36Читати новину українською
Источник:Геннадий Дикий
Россия нанесла ракетные обстрелы по жилым массивам Белой Церкви. Мэр сообщил о двух пострадавших.
Оккупант атакует мирное население. Мэр Белой Церкви Геннадий Дикий предупредил жителей слушать сигналы тревоги и спускаться в укрытие немедленно.
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