Об этом рассказал мэр Херсона Игорь Колыхаев. Он подчеркнул, что каждый день горожане слышат взрывы. Причем у жителей за городом не только трясутся стекла. В них буквально вышибает окна от ударной волны.

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Херсон лишили новостей из Украины

Игорь Колыхаев подчеркнул, что больше недели в Херсоне отсутствует мобильная связь от украинских операторов. Если говорить о стационарном интернете, то доступен только тот, что предоставляется из временно оккупированного Крыма. Но он очень врезан.

Речь идет о том, что провайдер заблокировал как украинские сайты, так и фейсбук и другие социальные сети. Так что получать актуальные новости из Украины в Херсоне просто невозможно, если нет дополнительных "примочек".

Те, у кого есть VPN, могут заходить на украинские ресурсы. Но Игорь Колыхаев напомнил, что в большинстве своем херсонцы остались без связи. Так что количество таких людей ничтожно.

Это натолкнуло мэра Херсона на довольно жесткий выпад в сторону "диванных экспертов". Он попросил их не распространять дезинформацию о жизни горожан. Игорь Колыхаев подчеркнул, что сначала нужно пожить в городе и почувствовать все, что сейчас переживают его жители под оккупацией.

Люди теряют работу, а в городе – чувствуется опасность

Игорь Колыхаев также отметил, что город потерял привычную активность. В нем закрыты кафе и летние площадки. К сожалению, тысячи людей потеряли работу. Но, несмотря на это, они не теряют надежду. Они верят в то, что вскоре Херсон можно вернуть к привычной жизни.

Пока они не могут чувствовать себя в безопасности. А все потому, что в городе очень много военной техники, а также автомобилей, маркированных буквой "Z". Что касается эвакуации, то с ней тоже все очень сложно. С начала оккупации отсутствуют безопасные зеленые коридоры. А это значит, что все желающие покинуть город или въехать в него буквально рискуют своей жизнью.

Партизаны в Херсонской области уничтожают оккупантов

Алексей Арестович рассказал об эффективной работе партизан в Херсонской области. Советник главы Офиса Президента отметил, что им удалось взорвать автомобиль с российским полковником . Кроме него, в "УАЗе" находились еще трое военных страны-агрессорки.

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