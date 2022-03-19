Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что враг обстрелял жилые кварталы, где живут мирные жители.

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Вечером нас начали бомбить. Особенно пострадал микрорайон в радиусе Дубков. Пострадали жилые дома, никаких военных баз или секретного оборудования по изготовлению голубей-убийц, разносящих химическое вооружение на Россию, – нет,

– написал Сенкевич.

Также он сообщил, что уже поступило 220 обращений от жителей о проблемах, возникших в результате обстрелов.

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