Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что враг обстрелял жилые кварталы, где живут мирные жители.
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Вечером нас начали бомбить. Особенно пострадал микрорайон в радиусе Дубков. Пострадали жилые дома, никаких военных баз или секретного оборудования по изготовлению голубей-убийц, разносящих химическое вооружение на Россию, – нет,
– написал Сенкевич.
Также он сообщил, что уже поступило 220 обращений от жителей о проблемах, возникших в результате обстрелов.
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