Участие в операции приняли добровольцы и Тероборона

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Пока не сообщается о населенном пункте, который удалось деблокировать.

Кстати Ким попросил николаевцев собирать и сообщать о телах оккупантов

Участие в операции приняли:

Одесские добровольцы в составе Движения национального сопротивления;

военнослужащие Десантно-штурмовых войск;

Тероборона.

Сообщается, что они совместно провели деблокаду одного из населенных пунктов Николаевской области.

Задержан диверсант

Сергей Братчук сообщил, что там эвакуировали украинских военных и раненого местного жителя.

Кроме того, удалось задержать человека, который сотрудничал с российскими военными.

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