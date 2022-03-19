Учать в операції взяли добровольці та Тероборона
Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Наразі не повідомляється про населений пункт, який вдалося деблокувати.
До речі Кім попросив миколаївців збирати і повідомляти про тіла окупантів
Участь в операції взяли:
- Одеські добровольці у складі Руху національного спротиву;
- військовослужбовці Десантно-штурмових військ;
- Тероборона.
Повідомляється, що вони спільно провели деблокаду одного з населених пунктів на Миколаївщині.
Затримано диверсанта
Сергій Братчук повідомив, що там евакуювали українських військових та пораненого місцевого мешканця.
Окрім того, вдалося затримати людину, яка співпрацювала з російськими військовими.
До речі – Готуємось до роботи, – Кім після довгої перерви нарешті вийшов на зв'язок: дивіться відео