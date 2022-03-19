Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що ворог обстріляв житлові квартали, де живуть мирні мешканці.

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На вечір нас почали бомбити. Особливо постраждав мікрорайон у радіусі Дубків. Постраждали житлові будинки, жодних військових баз чи секретного обладнання з виготовлення голубів-убивць, які розносять хімічне озброєння до Росії, – немає,

– написав Сєнкевич.

Також він повідомив, що вже надійшло 220 звернень від мешканців про проблеми, котрі виникли внаслідок обстрілів.

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