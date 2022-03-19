Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що ворог обстріляв житлові квартали, де живуть мирні мешканці.
До теми Українські військові провели деблокаду одного з населених пунктів на Миколаївщині
На вечір нас почали бомбити. Особливо постраждав мікрорайон у радіусі Дубків. Постраждали житлові будинки, жодних військових баз чи секретного обладнання з виготовлення голубів-убивць, які розносять хімічне озброєння до Росії, – немає,
– написав Сєнкевич.
Також він повідомив, що вже надійшло 220 звернень від мешканців про проблеми, котрі виникли внаслідок обстрілів.
Вас може зацікавити – Біженці з Маріуполя розповідають як виходили з блокади: дивіться відео