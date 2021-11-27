Ни за что не забудем, – Зеленский почтил память жертв голодоморов

В День памяти жертв голодоморов президент Владимир Зеленский вместе с первой леди почтили память украинцев, которые погибли от действий советского режима в 1921 – 23, 1932 – 33, 1946 – 47 годах. Супруги положили к скульптуре "Горькая память детства" символические композиции из колосков.

После этого глава государства обратился к народу Украины с речью. Он отметил, что украинский народ ежегодно объединяет тяжелая дата, а эта четвертая суббота ноября для многих на самом деле первая – по глубине боли и гнева одновременно, по полярности того, что проживаем в этот день.

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От чувства утраты до потери каких-либо чувств. В этот день мы полны эмоциями и опустошены одновременно. Мы зажигаем свечу и чувствуем мороз по коже. В этот день мы плачем так тихо, что становится слышно даже наше молчание. В этот день мы чтим миллионы наших погибших предков и молимся за души миллионов умерших украинцев. Это День памяти жертв голодоморов,

– сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что есть много вопросов, которые до сих пор остаются без ответов:

Точное количество погибших украинцев?

Сможем ли мы когда-нибудь ее установить?

Какой правды мы до сих пор не знаем?

Сможем ли мы когда-нибудь о ней узнать?

Как могла власть тогда со всем этим жить и годами, десятилетиями скрывать преступления?

Сможем ли мы когда-нибудь о них забыть?

Однако он подчеркнул, что ответ на последний вопрос мы знаем – нет.

Мы никогда и ни за что не забудем наших предков, погибших в 1921, 22 и 23 годах. В 1946 и 1947. И в самые страшные, устроенные тоталитарным сталинским режимом 32 и 33 года – годы Голодомора-геноцида,

– подчеркнул глава государства.

"Мы до сих пор не знаем имен многих украинцев, умерших от Голодомора. Он уничтожал целые семьи, улицы, деревни. Так что не у кого спросить. Но он не смог уничтожить нас окончательно. Так что есть кому это помнить. И есть кому передавать память следующим поколениям. О том, что ужас под названием "Голодомор" до этого не описывал ни один словарь. Ибо ни один правитель до этого не смог выдумать подобного зверства. Мы как народ пережили этот ужас. Ключевое слово – пережили. И победили. И невинные жертвы голодоморов заморены, замучены, но не забыты!" – добавил политик.

Зеленский почтил память жертв голодоморов: смотрите видео

Вторая очередь Музея Голодомора

Владимир Зеленский поручил к 90 годовщине Голодомора, которая будет отмечаться в ноябре 2022 года, построить вторую очередь Музея Голодомора. Он указал, что уже подписал соответствующий указ.

Мы фактически завершили реконструкцию первой очереди Музея Голодомора. В следующем году исполняется 90-я годовщина этой страшной трагедии. И к этой дате мы должны построить вторую очередь исторически важного музея,

– рассказал он.

Согласно указу, опубликованному на сайте президента, Кабмин должен образовать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 90 годовщиной Голодомора 1932 – 1933 лет.

В 2023 году должен быть проведен международный форум к 90 годовщине Голодомора и ряд мероприятий.