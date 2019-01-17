Ни членских взносов, ни возвратов: делегация России снова не поедет в ПАСЕ

Государственная Дума России отказалась направлять в 2019 году делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. В ответ на это глава делегации Украины в ПАСЕ и народный депутат Владимир Арьев заявил, что РФ не смогла "переламать" организацию.

Такое решение Государственная Дума России опубликовала на своем официальном сайте.

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Так, делегация РФ не вернется в ПАСЕ и не подаст заявку на продление полномочий ее членов. Также Россия не будет платить взносы в бюджет Совета Европы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что эти решения приняты "исключительно в интересах граждан".

ПАСЕ отошла от принципов демократии, абсолютно игнорирует принципы работы парламентских структур, основанных на возможности говорить, озвучивать свою позицию и защищать,

– утверждает он.

Такое решение РФ прокомментировал на своей странице в Facebook Владимир Арьев.

"Россия не представит свою делегацию в ПАСЕ четвертый год подряд. Стране, которая не уважает принципы Совета Европы, не удалось переломить эту организацию и заставить уступить через шантаж", – написал он.

Арьев отметил, что украинская делегация сделала все для того, чтобы отстоять базовые ценности, которые в Ассамблее были под угрозой.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась голосовать за смену санкционных правил относительно России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Это означает, что Россия не возобновит своего участия в организации до конца 2018 года. Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы из-за неуплаты взносов.



24 апреля ПАСЕ своим решением признал, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в котором констатировала оккупацию неподконтрольных Украины районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.



28 июня ПАСЕ принял резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования об освобождении украинцев из российских тюрем.

Что такое ПАСЕ?Это один из двух главных уставных органов Совета Европы. В его состав входят представители парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества. Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовят депутаты. Среди важных полномочий – выборы Генерального секретаря Совета Европы и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых при вступлении.