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      Ні членських внесків, ні повернень: делегація Росії знову не поїде до ПАРЄ

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      Шантаж не вдався, – Ар'єв про ПАРЄ і російську делегацію
      Шантаж не вдався, – Ар'єв про ПАРЄ і російську делегацію / Фото з відкритих джерел

      Державна Дума Росії відмовилася направляти в 2019 році делегацію до Парламентської асамблеї Ради Європи. У відповідь на це голова делегації України у ПАРЄ та народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що РФ не змогла "переламати" організацію.

      Таке рішення Державна Дума Росії опублікувала на своєму офіційному сайті.

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      Так, делегація РФ не повернеться до ПАРЄ та не подасть заявки на продовження повноважень її членів. Також Росія не буде сплачувати внески в бюджет Ради Європи.

      Голова Держдуми В’ячеслав Володін заявив, що ці рішення ухвалені «виключно в інтересах громадян».

      ПАРЄ відійшла від принципів демократії, абсолютно ігнорує принципи роботи парламентських структур, заснованих на можливості говорити, озвучувати свою позицію та захищати,
      – стверджує він.

      Таке рішення РФ прокоментував на своїй сторінці у Facebook Володимир Ар'єв.

      "Росія не представить свою делегацію в ПАРЄ четвертий рік поспіль. Країні, яка не поважає принципи Ради Європи, не вдалося переламати цю організацію і змусити поступитися через шантаж", – написав він.

      Ар'єв наголосив, що українська делегація зробила все для того, щоб відстояти базові цінності, які в Асамблеї були під загрозою.

      Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Це означає, що Росія не поновить своєї участі в організації до кінця 2018 року. Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків.

      24 квітня ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ.

      28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

      Що таке ПАРЄ?Це один із двох головних статутних органів Ради Європи. До його складу входять представники парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці. Асамблея приймає резолюції та рекомендації на основі доповідей, що їх готують депутати. Серед важливих повноважень – вибори Генерального секретаря Ради Європи та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, прийняття висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.

      Теги: Новини Росії Новини політики ПАРЄ Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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