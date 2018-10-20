Ни один из последних терактов в Украине не совершали российские агенты, – Мосийчук

Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук утверждает, что на протяжении последних пяти лет теракты в Украине не совершали российские агенты, а осуществляли украинцы протии украинцев.

Такое заявление политик сделал в эфире телеканала "112 Украина".

Читайте также: Нардеп Мосийчук заявил, что его планируют убить до конца ноября

"Я исследую все теракты, которые произошли в течение последних пяти лет, после того, как сам стал жертвой такого. Почти ни один теракт не совершен российским агентом. Да, они приезжают, они помогают, но все теракты совершены украинцами против украинцев", – отметил он.

По его словам, исполнителей этих преступлений вербуют.

"Должна быть почва для вербовки. Это же не просто вышел на улицу, за руку поймал. Вороненкова убил украинец в центре Киева. На меня покушение совершили граждане Украины. Хараберюша в Мариуполе взорвали украинцы", – добавляет "радикал".

Кроме того, Мосийчук отметил, что сейчас и в школах практически нет системы охраны.

"А система безопасности в школах, на дорогах – ее нет. Почему? Потому что за систему безопасности на улицах отвечает полиция. А финансирование почему возложено на местные бюджеты. Это ерунда", – возмущается Мосийчук.

Напомним, вечером 25 октября 2017 года в Соломенском районе Киева прогремел взрыв, в результате которого были ранены нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. От взрыва погиб охранник-помощник Мосийчука Руслан Кушнир и прохожий Михаил Мормель.



В апреле 2018 года в СБУ сообщили, что организатором этого нападения был сотрудник ГУ (ранее Главное разведывательное управление) Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Также в спецслужбе назвали имена исполнителей – это Александр Григорян, Игорь Лысак, Михаил Мятных, а также представители ГРУ РФ.



К слову, через день после подробностей от СБУ, Мосийчук рассказал, что после покушения на его жизнь спецслужбы РФ пытались осуществить еще одно подобное преступление.