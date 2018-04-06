Мосийчук рассказал о еще одном преступлении против него, которое готовили спецслужбы России

Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук анонсировал, что после Пасхи СБУ сообщит о преступлении, которое против народного избранника готовили российские спецслужбы.

Об этом Мосийчук написал на своей странице в Facebook.

Отметим, что 5 апреля стало известно, что СБУ раскрыла нападение, которое случилось в октябре 2017 года у телеканала "Еспресо" в Киеве, в результате которого погибли 2 и получили ранения 3 человека, в том числе Мосийчук.

"Дело в том, что сразу после покушения на мою жизнь спецслужбы РФ пытались совершить против меня еще одно преступление. И в этом случае действия спецслужб РФ были тщательно задокументированы оперативниками и следователями СБУ. По этому факту СБУ возбуждено еще одно уголовное дело, о результатах расследования которого должно быть сообщено уже после Пасхальных праздников", – написал Мосийчук.

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Напомним, что вечером 25 октября 2017 года в Соломенском районе Киева прогремел взрыв, в результате которого был ранен нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. От взрыва погиб охранник-помощник Мосийчука Руслан Кушнир и прохожий Михаил Мормель.