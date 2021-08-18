О том, что Ниагара станет сине-желтой, изданию сообщили в посольстве Украины в Канаде.

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Ниагару подсветят цветами флага Украины

Там отметили, что самый мощный водопад Западного полушария можно будет наблюдать вживую в украинских цветах 24 августа, в 22:00 по местному времени, то есть 25 августа, в 5:00.

Сделать это можно будет на сайте Ниагарского водопада.

Посол Андрей Шевченко заверил, что зрелище будет красивым и символичным.

Хотим, чтобы, глядя на этот прекрасный и мощный водопад, каждый мог подумать об энергии и непреодолимой жизненной силе украинской независимости. Мы рады разделить этот великий день с нашими канадскими друзьями,

– отметил Шевченко.

Такую акцию инициировало украинское посольство.

Другие мероприятия в Канаде ко Дню Независимости Украины

Флаг Украины по случаю праздника поднимет мэрия столицы Канады Оттавы, а также ряд других канадских городов: Эдмонтон, Канора, Виннипег, Фредериктон, Кингстон.

Украинские празднования запланированы в десятках городов. В Эдмонтоне сине-желтыми цветами подсветят мост "Хай Левел", а в Фредериктоне – здание мэрии.

Обратите внимание! В Киеве на торжествах ко Дню Независимости и на саммите Крымской платформы Канаду будет представлять спикер Сената Джордж Фьюри.