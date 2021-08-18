Про те, що Ніагара стане синьо-жовтою, виданню повідомили в посольстві України в Канаді.

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Ніагару підсвітять у кольорах прапора України

Там зазначили, що найпотужніший водоспад Західної півкулі можна буде спостерігати наживо в українських кольорах 24 серпня, о 22:00 за місцевим часом, тобто 25 серпня, о 5:00.

Зробити це можна буде на сайті Ніагарського водоспаду.

Посол Андрій Шевченко запевнив, що видовище буде красивим та символічним.

Хочемо, щоб, дивлячись на цей прекрасний і могутній водоспад, кожен міг подумати про енергію і непереборну життєву силу української незалежності. Ми раді розділити цей великий день з нашими канадськими друзями,

– зазначив Шевченко.

Таку акцію ініціювало українське посольство.

Інші заходи в Канаді до Дня Незалежності України

Прапор України з нагоди свята підніме мерія столиці Канади Оттави, а також низка інших канадських міст: Едмонтон, Канора, Вінніпег, Фредериктон, Кінгстон.

Українські святкування заплановані у десятках міст. В Едмонтоні синьо-жовтими кольорами підсвітять міст "Хай Левел", а у Фредериктоні – будівлю мерії.

Зверніть увагу! У Києві на урочистостях до Дня Незалежності та на саміті Кримської платформи Канаду представлятиме спікер Сенату Джордж Ф'юрі.