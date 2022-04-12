Так, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видео об украинцах. Оно о тех украинцах, которые ничего не боятся и защищают свое, несмотря ни на что!

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Зеленский опубликовал мощное видео со смелыми украинцами

На опубликованных кадрах акции в поддержку Украины с участием украинцев и граждан других стран. Почти каждый из них с антивоенным плакатом и желто-голубой символикой.

Также на видео показаны наши смелые люди, которые голыми руками прогоняют российских оккупантов из украинских городов.

Ничего не бояться.

Защищать свое.

Объединять вокруг себя весь мир.

Это о нас.

Быть смелым – быть Украиной,

– написал Зеленский.

Смотрите видео: