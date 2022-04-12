Так, Президент України Володимир Зеленський опублікував нове відео про українців. Воно про тих українців, які нічого не бояться та захищають своє попри все!

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Зеленський поширив потужне відео зі сміливими українцями

На опублікованих кадрах акції на підтримку України за участі самих українців й громадян інших країн. Майже кожен із них тримає антивоєнні плакати, й має жовто-блакитну символіку.

Також на відео показано наших сміливих людей, які голими руками проганяють російських окупантів з українських міст.

Нічого не боятися.

Захищати своє.

Об'єднувати навколо себе весь світ.

Це про нас.

Бути сміливим – бути Україною,

– написав Зеленський.

Дивіться відео:

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