На оккупированных территориях российские оккупанты решили продемонстрировать, что знакомы с худшими традициями нацизма. Они начали атаковать то, чего никогда в жизни не держали в руках – книги.

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Уничтожение книг

Как сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, на оккупированных территориях рашисты начали уничтожать учебники истории и украинскую литературу.

Так называемая "военная полиция" изымает украинскую художественную и историческую литературу из библиотек временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей. Книги вывозятся в неизвестном направлении.

Сегодня российские оккупанты уничтожают не просто книги. Они пытаются уничтожить культурную и национальную идентификацию, нашу тысячелетнюю историю Украины,

– написала Денисова.

Она добавила, что действия оккупантов нарушают сразу несколько международных Конвенций, поэтому международное сообщество должно немедленно отреагировать на это преступление.

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