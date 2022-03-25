На окупованих територіях російські окупанти вирішили продемонструвати, що знайомі з найгіршими традиціями нацизму. Вони почали атакувати те, чого ніколи в житті не тримали у руках – книжки.
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Знищення книжок
Як повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, на окупованих територіях рашисти почали нищити підручники історії та українську літературу.
Так звана "воєнна поліція" вилучає українську художню та історичну літературу з бібліотек тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей. Книги вивозяться у невідомому напрямку.
Сьогодні російські окупанти знищують не просто книжки. Вони намагаються знищити культурну та національну ідентифікацію, нашу тисячолітню історію України,
– написала Денісова.
Вона додала, що дії окупантів порушують одразу декілька міжнародних Конвенцій, тому міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей злочин.
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