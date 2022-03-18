В полиции говорят, что в результате обстрелов среди мирных жителей есть погибшие и раненные. Повреждены частные дома и многоэтажки в Северодонецке, Рубежном, Попасной.

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В Северодонецке били по больницам и админзданиям

В Северодонецке оккупанты обстреляли больницу, частные предприятия. Снаряд попал в спортивную площадку одной из школ города. Артобстрелами повреждены админздания правоохранительных органов.

Обратите внимание! Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке россияне атаковали утром 13 марта, а ночью перед этим Светогорскую лавру. В соборе были выбиты окна, а во дворе – до 10 воронок.

Удалось эвакуировать жителей Попасной

Удалось эвакуировать жителей Попасной, однако автобус попал под обстрел. К счастью, пострадавших нет. Все эти преступления оккупантов тщательно задокументируют правоохранители.

Смотрите фото последствий обстрелов в Луганской области / Фото Нацполиции: