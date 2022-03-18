В полиции говорят, что в результате обстрелов среди мирных жителей есть погибшие и раненные. Повреждены частные дома и многоэтажки в Северодонецке, Рубежном, Попасной.
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В Северодонецке били по больницам и админзданиям
В Северодонецке оккупанты обстреляли больницу, частные предприятия. Снаряд попал в спортивную площадку одной из школ города. Артобстрелами повреждены админздания правоохранительных органов.
Удалось эвакуировать жителей Попасной
Удалось эвакуировать жителей Попасной, однако автобус попал под обстрел. К счастью, пострадавших нет. Все эти преступления оккупантов тщательно задокументируют правоохранители.
Смотрите фото последствий обстрелов в Луганской области / Фото Нацполиции:
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