У поліції кажуть, що внаслідок обстрілів серед мирних мешканців є загиблі та поранені. Пошкоджені приватні садиби та багатоповерхівки у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній.
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У Сєвєродонецьку гатили по лікарнях та адмінбудівлях
У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли лікарню, приватні підприємства. Снаряд потрапив у спортивний майданчик однієї зі шкіл міста. Артобстрілами пошкоджено адмінбудівлі правоохоронних органів.
Вдалось евакуювати жителів Попасної
Вдалось евакуювати жителів Попасної, проте автобус потрапив під обстріл. На щастя, постраждалих немає. Усі ці злочини окупантів ретельно задокументовують правоохоронці.
Дивіться фото наслідків обстрілів на Луганщині / Фото Нацполіції:
Втрати ворога станом на 18 березня: у відео