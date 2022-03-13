"Росіяни пішли проти Бога"

Вночі на 13 березня – Святогірську Лавру, а зранку – Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Він зазначив, що російські покидьки стріляють по людях, які переховуються у святинях.

Наслідки обстрілу

Уламками снарядів розбито багато вікон у соборі та адміністративному будинку, у якому розташоване Єпархіальне управління та підсобні приміщення. На території – понад 10 вирв.

У цокольному приміщенні собору – вибиті вікна. Там раніше відбувалися статутні богослужіння.

На вулиці температура повітря -12, у будівлі собору, де перебувають жителі міста для укриття від обстрілів, десята доба відсутня електрика та водопостачання. Газу нема,

– додав Гайдай.



Окупанти атакували собор / Фото з телеграму Гайдая

Нагадаємо, нещодавно окупанти у Волновасі знищили храм Миколая Чудотворця, а самі заявили, начебто там перебували бійці батальйону "Айдар".

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