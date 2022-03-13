"Россияне пошли против Бога"

В ночь на 13 марта – Святогорскую Лавру, а утром – Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Он отметил, что российские подонки стреляют по людям, которые скрываются в святынях.

Последствия обстрела

Осколками снарядов разбито много окон в соборе и административном здании, в котором расположено епархиальное управление и подсобные помещения. На территории – более 10 воронок.

В цокольном помещении собора – выбиты окна. Там раньше совершались уставные богослужения.

На улице температура воздуха -12, в здании собора, где находятся жители города для укрытия от обстрелов, десятые сутки отсутствует электричество и водоснабжение. Газа нет,

– добавил Гайдай.

Оккупанты атаковали собор / Фото из телеграма Гайдая

Напомним, недавно оккупанты в Волновахе уничтожили храм Николая Чудотворца, а сами заявили, будто там находились бойцы батальона "Айдар".

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