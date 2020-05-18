Ничего возобновлять мы не будем: Резников о воде в Крым

Тема подачи воды в Крым уже потеряла острое обсуждение, которое велось в марте этого года. Тем временем министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что сейчас на оккупированную территорию Украина не собирается подавать воду.

Зовсім інша мова йтиметься про подачу води після повернення Криму в склад України. Про це віце-прем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Попередня заява Щодо Криму буде окрема платформа, – Резніков про повернення півострова до складу України

Ніхто нічого не збирається відновлювати. Є проста відповідь: після деокупації в наш Крим ми поставляємо нашу воду,

– заявив віце-прем'єр.

Резніков нагадав, що за ситуацію із життєзабезбеченням на окупованій території відповідає саме окупант. Це передбачає Женевська конвенція.

Вода в Криму: головне

Щодо поновлення водопостачання у Крим заговорили у березні 2020 після призначення прем'єром Дениса Шмигаля. В одному з перших своїх ефірів на телебаченні він необачно сказав, що воду у Крим потрібно дати. Аргументував свою думку він тим, що там живуть українські громадяни, які можуть потерпати від засухи.

Опісля в українському суспільстві почали точитися протилежні дискусії: поновлювати воду чи ні. Зрештою, Шмигаль заявив, що поспішив із висловленням, а формат ток-шоу для такої теми є зовсім непідхожою.

85% потреб півострова у прісній воді завжди забезпечувала материкова Україна через Північно-Кримський канал. Після анексії Криму у 2014 році Україна водопостачання припинила.

Криза з водою настала у 2018 році, коли засохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу. Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стають засоленими і неродючими.