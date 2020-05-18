Нічого поновлювати ми не будемо: Резніков про воду в Крим

Тема подачі води у Крим вже втратила гостре обговорення, яке точилося у березні цього року. Тим часом міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що наразі на окуповану територію Україна не збирається подавати воду.

Зовсім інша мова йтиметься про подачу води після повернення Криму в склад України. Про це віце-прем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Попередня заява Щодо Криму буде окрема платформа, – Резніков про повернення півострова до складу України

Ніхто нічого не збирається відновлювати. Є проста відповідь: після деокупації в наш Крим ми поставляємо нашу воду,

– заявив віце-прем'єр.

Резніков нагадав, що за ситуацію із життєзабезбеченням на окупованій території відповідає саме окупант. Це передбачає Женевська конвенція.

Вода в Криму: головне

Щодо поновлення водопостачання у Крим заговорили у березні 2020 після призначення прем'єром Дениса Шмигаля. В одному з перших своїх ефірів на телебаченні він необачно сказав, що воду у Крим потрібно дати. Аргументував свою думку він тим, що там живуть українські громадяни, які можуть потерпати від засухи.

Опісля в українському суспільстві почали точитися протилежні дискусії: поновлювати воду чи ні. Зрештою, Шмигаль заявив, що поспішив із висловленням, а формат ток-шоу для такої теми є зовсім непідхожою.

85% потреб півострова у прісній воді завжди забезпечувала материкова Україна через Північно-Кримський канал. Після анексії Криму у 2014 році Україна водопостачання припинила.

Криза з водою настала у 2018 році, коли засохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу. Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стають засоленими і неродючими.