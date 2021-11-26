Президент отметил, что не понимает, почему в деле нардепа до сих пор не была проведена экспертиза. Об этом он говорил во время пресс-марафона 26 ноября.
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Президент ждет результатов экспертизы
Зеленский подчеркнул, что как он понимает, сначала должна быть проведена экспертиза, а потом уже – выводы. Именно экспертиза должна установить, в частности, действительно ли в момент аварии за рулем автомобиля находился народный депутат Трухин.
Есть видео, которое частично говорит о том, что его за рулем не было. А потом были большие запросы в СМИ, был ли этот человек за рулем. Так понимаю, что всю информацию направили на экспертизу,
– добавил политик.
Отметим, что следствие еще в сентябре назначило несколько важных экспертиз по делу. По состоянию на начало ноября в Государственном бюро расследований все еще выясняли обстоятельства инцидента.
Что ранее говорил глава государства
Ранее у Зеленского заявляли, что тот не вмешивается в расследование резонансного ДТП. Мол, будет целесообразно озвучить позицию после результатов расследования. Сам президент подчеркивал, что если бы в аварии кто-то погиб, реакция была бы мгновенной. В то же время политик подчеркивал, что не может все знать, хотя бы и хотел.
Что известно о ДТП с Трухиным: основное
- Жуткая авария произошла в Киеве на Бориспольской трассе еще 23 августа. Тогда СМИ сразу написали, что ее виновником является "слуга народа" Александр Трухин. В ДТП пострадали 6 человек.
- Среди них – 72-летний руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Он получил травмы средней тяжести, пришлось делать операцию. Из-за этого Лучи придется покинуть свой пост.
- Сам Трухин не считает себя виновным и заверил, что ему нечего скрывать. При этом, он также утверждает, что алкоголь накануне аварии не употреблял.
- Трухин не складывал полномочия на время следствия по делу о ДТП. Все потому, что члены партии не увидели достаточно информационных оснований для этого.