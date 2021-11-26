Президент отметил, что не понимает, почему в деле нардепа до сих пор не была проведена экспертиза. Об этом он говорил во время пресс-марафона 26 ноября.

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Президент ждет результатов экспертизы

Зеленский подчеркнул, что как он понимает, сначала должна быть проведена экспертиза, а потом уже – выводы. Именно экспертиза должна установить, в частности, действительно ли в момент аварии за рулем автомобиля находился народный депутат Трухин.

Есть видео, которое частично говорит о том, что его за рулем не было. А потом были большие запросы в СМИ, был ли этот человек за рулем. Так понимаю, что всю информацию направили на экспертизу,

– добавил политик.

Отметим, что следствие еще в сентябре назначило несколько важных экспертиз по делу. По состоянию на начало ноября в Государственном бюро расследований все еще выясняли обстоятельства инцидента.

Что ранее говорил глава государства

Ранее у Зеленского заявляли, что тот не вмешивается в расследование резонансного ДТП. Мол, будет целесообразно озвучить позицию после результатов расследования. Сам президент подчеркивал, что если бы в аварии кто-то погиб, реакция была бы мгновенной. В то же время политик подчеркивал, что не может все знать, хотя бы и хотел.

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