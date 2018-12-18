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      Ничего, кроме анальгина: как лечат украинских заложников в плену Кремля

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      Кроме моряков, на территории России находится более семидесяти политзаключенных. Кремль игнорирует призывы мирового сообщества их освободить. Последний обмен состоялся год назад.

      Еще год назад футбольные фанаты Влад Овчаренко и Артех Ахмеров даже не мечтали о работе в Федерации Футбола.

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      Тогда они имели одну мечту – выйти на волю. В тюрьме в оккупированном Луганске они просидели больше года. Двух украинских патриотов оккупанты хотели бросить за решетку на 17 и 13 лет, потому что якобы они готовили террористический акт.

      Заручники Ахмеров Овчаренко

      Артем Ахмеров и Влад Овчаренко

      Ребят удалось освободить 27 декабря 2017. В тот день домой вернулись 72 пленных.

      Наверное, оттуда никто не возвращается таким, как был. После войны после плена все возвращаются другими. То, что произошло сделало нас более мужественными,
      – сказал освобожденный из плена Артем Ахмеров.

      Теперь с нетерпением ожидают, когда освободят других пленников. Самое страшное, говорят, в стенках тюрьмы, болеть.

      Не дают лечиться нормальными препаратами. Там не дают лекарств нормальных. Там на любую болезнь один ответ – анальгин,
      – вспомнил освобожденный из плена Влад Овчаренко.

      В таких условиях борется с недугами в плену не один украинский пленник. К примеру, Павел Гриб, которого уже больше года судят за терроризм, от рождения имеет проблемы со здоровьем и требует постоянного лечения.

      Павло Гриб заручники

      Павел Гриб

      Однако, российские тюремщики заявления об ухудшении состояния здоровья парня игнорируют. Не прошло бесследно голодание для Олега Сенцова, у него обнаружили органические изменения сердца, печени и почек. У Романа Сущенко диагностировали артериальную гипертензию.

      А в последнем письме другой политзаключенный Станистав Клых вообще пишет, что у него, возможно, рак. В письмах политзаключенный надеется на обмен после нового года. Однако, Путин молчит, освободить пленников не заставило и голодание Сенцова.

      Украинская сторона еще надеется договориться.

      Украинская сторона готова немедленно на любом пересечении границы между Украиной и Россией передать 23 россиян и забрать политзаключенных Кремля. Также украинская сторона готова помиловать 66 сепаратистов в обмен на 19 заложников, которых незаконно удерживают в тюрьмах Донецка и Луганска,
      – заявила уполномоченная Президента Украины по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко.

      До конца года остался один шанс – встреча трехсторонней контактной группы в Минске, которая состоится 19 декабря.

      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Украина – Россия заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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