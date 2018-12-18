Ничего, кроме анальгина: как лечат украинских заложников в плену Кремля

Кроме моряков, на территории России находится более семидесяти политзаключенных. Кремль игнорирует призывы мирового сообщества их освободить. Последний обмен состоялся год назад.

Еще год назад футбольные фанаты Влад Овчаренко и Артех Ахмеров даже не мечтали о работе в Федерации Футбола.

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Тогда они имели одну мечту – выйти на волю. В тюрьме в оккупированном Луганске они просидели больше года. Двух украинских патриотов оккупанты хотели бросить за решетку на 17 и 13 лет, потому что якобы они готовили террористический акт.

Артем Ахмеров и Влад Овчаренко

Ребят удалось освободить 27 декабря 2017. В тот день домой вернулись 72 пленных.

Наверное, оттуда никто не возвращается таким, как был. После войны после плена все возвращаются другими. То, что произошло сделало нас более мужественными,

– сказал освобожденный из плена Артем Ахмеров.

Теперь с нетерпением ожидают, когда освободят других пленников. Самое страшное, говорят, в стенках тюрьмы, болеть.

Не дают лечиться нормальными препаратами. Там не дают лекарств нормальных. Там на любую болезнь один ответ – анальгин,

– вспомнил освобожденный из плена Влад Овчаренко.

В таких условиях борется с недугами в плену не один украинский пленник. К примеру, Павел Гриб, которого уже больше года судят за терроризм, от рождения имеет проблемы со здоровьем и требует постоянного лечения.

Павел Гриб

Однако, российские тюремщики заявления об ухудшении состояния здоровья парня игнорируют. Не прошло бесследно голодание для Олега Сенцова, у него обнаружили органические изменения сердца, печени и почек. У Романа Сущенко диагностировали артериальную гипертензию.

А в последнем письме другой политзаключенный Станистав Клых вообще пишет, что у него, возможно, рак. В письмах политзаключенный надеется на обмен после нового года. Однако, Путин молчит, освободить пленников не заставило и голодание Сенцова.

Украинская сторона еще надеется договориться.

Украинская сторона готова немедленно на любом пересечении границы между Украиной и Россией передать 23 россиян и забрать политзаключенных Кремля. Также украинская сторона готова помиловать 66 сепаратистов в обмен на 19 заложников, которых незаконно удерживают в тюрьмах Донецка и Луганска,

– заявила уполномоченная Президента Украины по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко.

До конца года остался один шанс – встреча трехсторонней контактной группы в Минске, которая состоится 19 декабря.