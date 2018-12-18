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      Нічого, крім анальгіну: як лікують українських заручників у полоні Кремля

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      Окрім моряків, на території Росії перебуває понад сімдесят політв'язнів. Кремль ігнорує заклики світової спільноти їх звільнити. Останній обмін відбувся рік тому.

      Ще рік тому футбольні фанати Влад Овчаренко і Артех Ахмеров навіть  не мріяли про роботу у Федерації Футболу.

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      Тоді вони мали одну мрію – вийти на волю. У в'язниці у окупованому Луганську вони просиділи більше року. Двох українських патріотів окупанти хотіли кинути за грати на 17 та 13 років, бо нібито вони готували терористичний акт.Заручники Ахмеров Овчаренко
      Артем Ахмеров й Влад Овчаренко

      Хлопців вдалося звільнити 27 грудня 2017. Того дня додому повернулися 72 полонених.

      Напевно, звідти ніхто не повертається таким, як був. Після війни після полону всі повертаються іншими. Те, що сталось зробили нас більш мужніми,
      – сказав звільнений з полону Артем Ахмеров.

      Тепер з нетерпінням очікують, коли звільнять інших бранців. Найстрашніше, кажуть, у стінках в'язниці, хворіти.

      Не дають лікуватись нормальними препаратами. Там не дають ліків нормальних. Там на будь-яку хворобу на будь-яку одна відповідь – анальгін,
      – згадав звільнений з полону Влад Овчаренко.

      В таких умовах бореться з недугами у полоні не один український бранець. До прикладу, Павло Гриб, якого вже більше року судять за тероризм, від народження має проблеми зі здоров’ям та потребує постійного лікування.

      Павло Гриб заручники
      Павло Гриб

      Однак, російські тюремники заяви про погіршення стану здоров’я хлопця ігнорують. Не минуло безслідно голодування для Олега Сенцова, у нього виявили органічні зміни серця, печінки і нирок". У Романа Сущенка діагностували артеріальну гіпертензію.

      А в останньому листі інший політв'язень Станістав Клих взагалі пише, що нього, можливо, рак. У листах політв'язень сподівається на обмін після нового року. Однак, Путін мовчить, звільнити бранців не змусило і голодування Сенцова.

      Українська сторона вже ще сподівається домовитися.

      Українська сторона готова негайно на будь-якому перетину кордону між Україною і Росією передати 23 росіян і забрати політв'язнів Кремля. Також українська сторона готова помилувати 66 сепаратистів в обмін на 19 заручників, яких незаконно утримують в тюрмах Донецька і Луганська,
      – заявила уповноважена Президента України з гуманітарних питань Ірина Геращенко.

      До кінця року залишився один шанс – зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську, яка відбудеться 19 грудня.

      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ заручники Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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