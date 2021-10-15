Министр обороны был с президентом в составе президентской делегации, которая летала сейчас на Восток. Об этом пресс-секретарь заявил на брифинге по результатам заседания СНБО.

Кстати Говорить об отставке Тарана заблаговременно, военный эксперт

Честно, ничто не указывает на то, что возможна смена министра обороны,

подчеркнул Никифоров.

Что известно о вероятной отставке Тарана

В сентябре СМИ, ссылаясь на свои источники, писали, что в Кабмине возможны ротации. Мол, Тарана хотели отправить в отставку с поста министра обороны. Писали, что Таран якобы пытался скрыть причастность Зеленского и Ермака к делу вагнеровцев и требовал, чтобы Бурба скрыл их причастность к отмене спецоперации.

Официально в Минобороны это не комментировали. Действующий министр также на это не реагировал.

К слову, военный эксперт Олег Жданов, как и Никифоров, убежден, что об отставке Тарана говорить рано. Мужчина предположил, если министр действительно давил на Василия Бурбу, используя служебное положение, то выполнял распоряжения, которые поступали с Банковой.

Верещук заявила об амбициях стать министром обороны

Впоследствии народный депутат Ирина Верещук заявила, что увольнение Тарана действительно активно обсуждают. Она даже сказала, что не прочь занять его место.

О своих амбициях Верещук уже заявляла. Перед Верховной Радой в июле 2021 года нардеп отметила, что чувствует в себе силы, чтобы возглавить должность министра.