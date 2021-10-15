Міністр оборони був із президентом у складі президентської делегації, яка літала зараз на Схід. Про це прессекретар заявив на брифінгу за результатами засідання РНБО.

До речі Говорити про відставку Тарана завчасно, – військовий експерт

Чесно, ніщо не вказує на те, що можлива зміна міністра оборони,

– наголосив Никифоров.

Що відомо про ймовірну відставку Тарана

У вересні ЗМІ, посилаючись на свої джерела, писали, що у Кабміні можливі ротації. Мовляв, Тарана хотіли відправити у відставку з посади міністра оборони. Писали, що Таран нібито намагався приховати причетність Зеленського і Єрмака до справи вагнерівців і вимагав, щоб Бурба приховав їхню причетність до скасування спецоперації.

Офіційно у Міноборони це не коментували. Чинний міністр також на це не реагував.

До слова, військовий експерт Олег Жданов, як і Никифоров, переконаний, що про відставку Тарана говорити зарано. Чоловік припустив, якщо міністр справді тиснув на Василя Бурбу, використовуючи службове становище, то виконував розпорядження, які надходили з Банкової.

Верещук заявила про амбіції стати міністеркою оборони

Згодом народна депутатка Ірина Верещук заявила, що звільнення Тарана справді активно обговорюють. Вона навіть сказала, що не проти зайняти його місце.

Про свої амбіції Верещук вже заявляла. Перед Верховною Радою у липні 2021 року нардепка відзначила, що відчуває у собі сили, аби очолити посаду міністерки.