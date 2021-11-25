В Нидерландах будут штрафовать нарушителей социальной дистанции

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Нидерландах 25 ноября ввели новое карантинное ограничение. Теперь соблюдение социальной дистанции в магазинах, парках и торговых центрах является обязательным.

Какой штраф заплатят нарушители

Дистанцию установили на уровне 1,5 метра. Те, кто будут нарушать ее, заплатят 95 евро штрафа.

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Соблюдение дистанции 1,5 метра снова является обязательным. Такое требование вступает в силу сегодня (25 ноября – 24 канал). Оно распространяется на всех в возрасте 18 лет и старше, за исключением общения людей, принадлежащих к одному домохозяйству,

– говорится в сообщении.

Где дистанция будет не обязательной

В кинотеатрах, ресторанах, общественном транспорте и других общественных местах, где обязательным является наличие сертификата о вакцинации, или отрицательного теста, соблюдение дистанции не является обязательным.

В нескольких городах Нидерландов рассматривают введение дополнительных мер, чтобы предотвратить скопление людей в торговых центрах через "черную пятницу".

Что известно о карантине в Нидерландах

Заведения общественного питания должны закрываться в 20: 00.

Магазины с товарами первой необходимости могут работать только до 18: 00. То же самое касается казино и саун.

Люди контактных профессий, в частности парикмахеры и мастера маникюра, не имеют права работать после 18:00.

Для посетителей общественных заведений обязательным является наличие сертификата о вакцинации, справки о перенесенной болезни или отрицательного ПЦР-теста.

Работодатель вправе не допустить сотрудника к рабочему месту, если тот не имеет таких документов.

Гражданам страны не рекомендуют принимать дома более 4 человек в день в возрасте от 13 лет, даже если они вакцинированы.