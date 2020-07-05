В Нидерландах планируют убрать данные о гендерной принадлежности из удостоверений личности. Вероятно, что это произойдет уже в 2024 году.

Чтобы забрать отметку о поле, нужно изменить законодательство

Правительство Нидерландов таким образом хочет поддержать людей, которые не могут полностью определиться с принадлежностью к конкретному полу. Об этом сообщила министр образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен, информирует CNA.

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По мнению ван Энгелсховен, от гендерной регистрации нужно отказываться везде, где это возможно. Однако это не так просто – необходимы изменения в законодательстве и новые правила, разработанные для полиции.

В загранпаспортах изменений не будет

Также не удастся забрать отметку о поле из загранпаспортов, ведь законы Евросоюза этого не позволяют.

Отметим, что в Нидерландах с 2018 года можно получить паспорт, где указан "нейтральный" пол.

Обратите внимание! Право не указывать пол в удостоверениях личности имеют граждане Германии. В Канаде, Индии, Непале, Аргентине и Австралии можно выбрать в документах третий пол, который обозначается, как X.