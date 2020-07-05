В Нидерландах из удостоверений личности исчезнет отметка о поле
В Нидерландах планируют убрать данные о гендерной принадлежности из удостоверений личности. Вероятно, что это произойдет уже в 2024 году.
Чтобы забрать отметку о поле, нужно изменить законодательство
Правительство Нидерландов таким образом хочет поддержать людей, которые не могут полностью определиться с принадлежностью к конкретному полу. Об этом сообщила министр образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен, информирует CNA.
Читайте также В одном из городов США узаконят полиаморные отношения из-за коронавируса
По мнению ван Энгелсховен, от гендерной регистрации нужно отказываться везде, где это возможно. Однако это не так просто – необходимы изменения в законодательстве и новые правила, разработанные для полиции.
В загранпаспортах изменений не будет
Также не удастся забрать отметку о поле из загранпаспортов, ведь законы Евросоюза этого не позволяют.
Отметим, что в Нидерландах с 2018 года можно получить паспорт, где указан "нейтральный" пол.