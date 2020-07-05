У Нідерландах з посвідчень особи зникне відмітка про стать
У Нідерландах планують прибрати дані про гендерну приналежність з посвідчень особи. Ймовірно, що це станеться вже у 2024 році.
Аби забрати відмітку про стать, треба змінити законодавство
Уряд Нідерландів у такий спосіб хоче підтримати людей, які не можуть повністю визначитись у приналежності до конкретної статі. Про це повідомила міністр освіти, культури та науки країни Інгрід ван Енгелсховен, інформує CNA.
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На думку ван Енгелсховен, від гендерної реєстрації потрібно відмовлятись усюди, де це можливо. Проте це не так просто – необхідні зміни у законодавстві та нові правила, розроблені для поліції.
У закордонних паспортах змін не буде
Також не вдасться забрати відмітку про стать із закордонних паспортів, адже закони Євросоюзу цього не дозволяють.
Зазначимо, що у Нідерландах з 2018 році можна отримати паспорт, де вказана "нейтральна" стать.