У Нідерландах планують прибрати дані про гендерну приналежність з посвідчень особи. Ймовірно, що це станеться вже у 2024 році.

Аби забрати відмітку про стать, треба змінити законодавство

Уряд Нідерландів у такий спосіб хоче підтримати людей, які не можуть повністю визначитись у приналежності до конкретної статі. Про це повідомила міністр освіти, культури та науки країни Інгрід ван Енгелсховен, інформує CNA.

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На думку ван Енгелсховен, від гендерної реєстрації потрібно відмовлятись усюди, де це можливо. Проте це не так просто – необхідні зміни у законодавстві та нові правила, розроблені для поліції.

У закордонних паспортах змін не буде

Також не вдасться забрати відмітку про стать із закордонних паспортів, адже закони Євросоюзу цього не дозволяють.

Зазначимо, що у Нідерландах з 2018 році можна отримати паспорт, де вказана "нейтральна" стать.

Зверніть увагу! Право не вказувати стать у посвідченнях особи мають громадяни Німеччини. У Канаді, Індії, Непалі, Аргентині та Австралії можна обрати у документах третю стать, яка позначається, як X.