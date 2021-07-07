В Нидерландах посреди улицы стреляли в криминального журналиста

Нападение на журналиста произошло 6 июля в Амстердаме. Какой-то мужчина начал стрелять в работника СМИ из пистолета.

Пострадавший – криминальный репортер Питер де Врис. Его госпитализировали с тяжелыми ранениями.

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Жестокое нападение на журналиста в Нидерландах: подробности

Журналист Питер де Врис вечером 6 июля, примерно в 19:30 вышел из студии RTL Boulevard, где был гостем эфира.

Вдруг у него начал стрелять из пистолета неизвестный мужчина – не менее 5 раз.

неизвестный мужчина – не менее 5 раз. Журналиста сразу отвезли в больницу с тяжелыми ранениями.

64-летний де Врис – криминальный репортер, который часто сотрудничает с правоохранительными органами и выступает экспертом в расследованиях.

Сначала о напавшем на него было мало известно: человек со светлой кожей в темно-зеленой куртке с пятнами.

Впоследствии в полиции сообщили, что аж трех подозреваемых в нападении задержали в окрестностях Амстердама.

Премьер-министр правительства Нидерландов Марк Рютте и министр юстиции и безопасности Ферд Грапперхаус заявили, что собираются на срочную встречу в Гааге из-за нападения на журналиста.



Питер де Врис – криминальный репортер – борется за жизнь / Фото ANP

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