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      Нидерландская пара отправится на машине на солнечных батареях на Южный полюс

      Автотехнологии 9 Читати новину українською

      Нидерландская пара отправится на Южный полюс, а это 2400 километров, на Solar Voyager – вездеходе на солнечных батареях, который изготовлен из отходов. С современными технологиями возможно и такое.

      Нидерландцы Лизбет и Эдвин тер Вельде решили покорить Антарктику на "солнцемобиле".

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      Но и это еще не все. Solar Voyager – вездеход, на котором они отправятся в экспедицию, изготовлен из отходов: его корпус слеплен из небольших шестиугольных пластин, напечатанных на 3D-принтере; а сырьем для них служили измельченные пластиковые бутылки.

      Шины низкого давления, покрытые металлической сеткой, обеспечат этому багги лучшую проходимость по снежному бездорожью, а специальное термосберегающее стекло снизит затраты на обогрев кабины.

      Solar Voyager – всюдихід на сонячних батареях
      Solar Voyager – вездеход на солнечных батареях

      Но главная особенность машины, как уже было сказано, в том, что питаться она будет исключительно от солнца. 10 панелей и 6 вакуумных трубок, которые будут растапливать намерзший снег все это авто будет тянуть за собой в двух прицепах. Там же будут храниться и продукты, запасов которых должно хватить минимум на 30 дней. Именно на столько рассчитано путешествие от научной станции на леднике Юнион к Южному полюсу и обратно.

      Авто живитиметься від сонця
      Авто будет питаться от солнца

      Максимальная скорость, с которой способен передвигаться этот 16-метровый "автопоезд", 8 км/ч. Конечно, для пары нидерландских смельчаков не это главное. Задача экспедиции, которая стартует в декабре, – привлечь внимание общества к проблеме загрязнения Земли и продвижение идеи "цивилизации без отходов".

      Теги: Авто Автотехнологии
      Источник: 24 канал
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