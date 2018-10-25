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      Стартап Sono Motors: парни из Баварии создали электрокар Ѕіоп с фильтром из натурального мха

      Автотехнологии 16 Читати новину українською

      Ѕіоп – прототип электрокара, созданный командой молодых и амбициозных баварцев, – на вид как обычный хэтчбек, с одной лишь особенностью. Его кузов, крыша, капот, крылья и двери покрывают солнечные панели – всего 330 ячеек общей мощностью, согласно паспорту, 1200 Ватт. Ѕіоп имеет еще один отличительный признак: воздушный фильтр из натурального мха.

      Больше – смотрите в программе.

       

       

      Теги: Авто Автотехнологии
      Источник: 24 канал
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