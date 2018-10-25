Стартап Sono Motors: молодики з Баварії створили електрокар Sіon з фільтром із натурального моху
Sіon – прототип електрокара, створений командою молодих та амбітних баварців, – на вигляд як звичайний хетчбек, з однією лише особливістю. Його кузов, дах, капот, крила і двері вкривають сонячні панелі – загалом 330 комірок загальною потужністю, згідно з паспортом, 1200 Ват. Sіon має ще одну відмінну ознаку: повітряний фільтр з натурального моху, який забезпечуватиме чистоту і свіжість повітря.
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Джерело: 24 канал
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