Известно, что украинцам 27 и 29 лет. Они находились под стражей 6 месяцев из-за обвинений в контрабанде людей.

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Их арестовали на яхте в сентябре 2021 года после попытки незаконного ввоза группы албанцев в Великобритании.

Адвокат, который защищает мужчин, попросил суд освободить их, чтобы мужчины могли вернуться домой и защищать свою страну от вторжения России. Суд отметил, что ситуация сложилась при "особых и серьезных обстоятельствах", поэтому отпустил их за несколько условий.

Они должны избегать совершения каких-либо иных правонарушений, вернуться к предыдущему заключению, если этого потребует суд, а также, если впоследствии все же им вынесут приговор, то будут выполнять наказание.

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