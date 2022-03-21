Відомо, що українцям 27 та 29 років. Вони перебували під вартою 6 місяців через звинувачення у контрабанді людей.

Важливо Росія може залучити до війни близько 1800 дітей з "юнармії Криму"

Їх заарештували на яхті у вересні 2021 року після спроби незаконного ввезення групи албанців до Великої Британії.

Адвокат, який захищає чоловіків, попросив суд звільнити їх, аби ті могли повернутися додому і захищати свою країну від вторгнення Росії. Суд зазначив, що ситуація склалася за "особливих і серйозних обставин", тому відпустив їх за кілька умов.

Вони повинні уникати вчинення будь-яких інших правопорушень, повернутися до попереднього ув’язнення, якщо цього вимагатиме суд, а також, якщо згодом все ж їм винесуть вирок, то будуть виконувати рішення служителів Феміди та нестимуть покарання.

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