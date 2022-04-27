Нидерланды перестали выдавать визы россиянам

Посольство Нидерландов в Москве перестало выдавать визы россиянам. Такое решение было принято из-за нехватки дипломатов.

Часть последних Россия выдворила из страны. В частности, такое решение Москва приняла как ответ на высылку российских дипломатов.

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Россияне не смогут получить визу в Нидерланды

Граждане России со среды (говорится о 27 апреля – 24 канале) больше не могут подавать документы на визу в Нидерланды в посольстве Нидерландов в Москве. Это не карательная мера, а следствие решения российского правительства выслать из страны 15 нидерландских дипломатов,

– сообщили в МИД Нидерландов.

Там заверили, что нидерландских дипломатов в России осталось так мало, что они просто не могут заниматься выдачей виз для россиян и руководить консульским отделом посольства на полную мощность.

"Поэтому краткосрочные визы больше не могут выдаваться. Исключения возможны по серьезным гуманитарным соображениям. Например, если кто-то должен уехать из страны по политическим причинам", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным МИД страны, еженедельно в среднем 150 россиян обращаются за визой для кратковременного пребывания в Нидерландах. Добавили также, что:

неизвестно, сколько времени будет действовать эта мера;

Консульский отдел работает с ограниченными возможностями, однако посольство открыто для интеграционных документов и других вопросов.

Что этому предшествовало

29 марта Нидерланды объявили о выдворении 17 российских дипломатов. Правительство страны подчеркнуло, что их дальнейшее присутствие представляет угрозу национальной безопасности.

Страна сообщила, что этих дипломатов подозревают в шпионаже. Поэтому такое решение было принято в целях безопасности собственной страны. В том числе и на фоне войны России с Украиной.

Наконец, из 75 аккредитованных российских дипломатов осталось 58.

В ответ Россия также выдворила нидерландских дипломатов, что частично заблокировало работу посольства Нидерландов в Москве.

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