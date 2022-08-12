Нидерланды также присоединились к обучению украинских военных

Нидерланды тоже присоединились к программе обучения украинских военных. Она пройдет в Великобритании.

Ранее к программе присоединились Канада и Финлядия. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Кстати Финляндия присоединится к обучению украинских военных в Великобритании

Когда начнутся учения

Голландский персонал начнет свою миссию в августе этого года. Резников поблагодарил партнеров за помощь. Он подчеркнул, что чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе наша победа.

Что известно об учениях ВСУ в Британии

В ближайшие месяцы под руководством Вооруженных сил Великобритании пройдут обучение около 10 тысяч украинцев.

Это часть пакета поддержки Украины. Помощь составляет более 2,3 миллиарда фунтов. Пакет включает в себя противотанковое оружие, бронетехнику и артиллерию.

Учения будут проводиться на объектах по всей стране. Одно из мест – военная база, расположенная в Юго-Восточной Англии.

Привлекут более 1000 инструкторов, специализирующихся на проведении тренировок по наращиванию военного потенциала союзников и партнеров.

Для украинских бойцов закупили автоматы, каски, бронежилеты, обмундирование и полевое снаряжение.

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