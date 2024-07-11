Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что истребители F-16 имеют несколько базовых средств авиационного поражения. Основными являются ракеты "воздух – воздух".

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Какими ракетами могут быть оснащены F-16

Роман Свитан отметил, что партнеры Украины вместе с самолетами F-16 отправят к ним в основном ракеты с большой дальностью. Он предположил, что это могут быть модифицированные ракеты AIM-120C, дальность которых 100 – 120 километров.

Хотелось бы увидеть AIM-120D с дальностью 150 – 180 километров, но для этого нужны другие виды истребителей. Вероятно, нам дадут несколько таких машин для выполнения определенных задач,

– отметил военный эксперт.

По его словам, базовой номенклатурой вооружения F-16 являются управляемые авиабомбы вроде GBU-39. Их дальность 110 километров.

Истребители, которые получает Украина также могут быть оснащены очень мощной крылатой ракетой JASSM-ER. С модификациями она имеет дальность 950 километров.

Это дозвуковая ракета. У нее несколько систем управления. Сбить ее очень трудно, ведь она летит по сложным маршрутам на малой высоте. На ракете также установлена станция РЭБ,

– сказал Свитан.

Он добавил, что по результатам поражений по России и временно оккупированных территорий Украины можно будет понять точно, какое оружие к истребителям F-16 передали партнеры нашему государству.