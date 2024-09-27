Церемонию будут транслировать на живом 27 сентября в 13:30, по местному времени, о чем сообщает корреспондент агентства Укринформ в Гааге.

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Нидерланды проведут церемонию прощания с F-16

Во время церемонии несколько последних самолетов F-16 пролетят прощальный тур над Нидерландами, которые поднимут с авиабазы "Волкель".

Воздушные силы Нидерландов уже 45 лет имеют в эксплуатации F-16, которые десятилетиями использовались во время миссий внутри страны и за рубежом.

Указывается, что прощальные полеты решили транслировать на живое из-за большого интереса к мероприятию как в самих Нидерландах, так и за пределами страны.

К сожалению, невозможно принять всех на авиабазе, и приходится делать выбор. Мы, среди прочего, ограничены количеством мест, где состоится мероприятие. Мы понимаем, что многие (бывшие) коллеги и поклонники авиации разочарованы этим. Поэтому, чтобы удовлетворить многочисленные запросы и привлечь как можно больше людей к прощальным полетам F-16, мы даем всем возможность следить за тем, что будет происходить во второй половине дня в прямом эфире,

– говорят в нидерландских Воздушных силах.

На сайте министерства обороны Нидерландов показали маршрут, которым будут летать F-16.



Маршрут прощального полета нидерландских F-16 27 сентября 2024 года / Фото Минобороны Нидерландов

Добавим, что по состоянию на 2022 год, в Нидерландах оставалось 29 истребителей F-16. Сейчас страна активно переходит на новые американские самолеты F-35.