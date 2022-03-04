Нидерланды "щедро" будут принимать украинцев, которые бегут от вторжения России
Источник:твиттер Марка Рютте
Нидерланды будут "щедро" предоставлять убежище украинцам, убегающим от вторжения оккупантов. Поток беженцев очень заметен следствием войны, которую Россия ведет против Украины.
Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в видеообращении к украинцам. Страна также предложила помощь Польше в принятии украинцев.
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"Польша принимает подавляющее большинство граждан, но Нидерланды также способны справиться с этим. Мы щедро предложим убежище. Первую волну мы уже принимаем", – заявил премьер-министр.
По словам Рютте, сейчас ситуация в Украине ужасная, а российская агрессия – абсолютно беспрецедентная. Больше всего она сосредоточена на мирных гражданах.
Мы видели видео нападений в Киеве, а также разрушение гражданских домов, государственных объектов, многоквартирных комплексов в Харькове. Это картины, которые врезались в наше сознание и которые мы никогда не забудем,
– подчеркнул политик.
Марк Рютте обратился к украинцам: смотрите видео
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