Нидерланды не будут закрывать из-за коронавируса, – премьер-министр страны

В Нидерландах принимают жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса, однако закрывать страну не будут. Правительство решило максимально контролировать распространение Covid-19 и позволить нации создать иммунитет к коронавирусу.

Блокировка страны – не выход, когда процесс борьбы с недугом может растянуться на месяцы или даже год, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в первом с 1973 года обращении к нации. Задача власти – убедиться, что медики обеспечены всем необиходимым, чтобы помочь больным коронавирусом, информирует Politico.

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Многие люди чувствуют, что мы – на американских горках, двигаемся все быстрее и быстрее. Ограничительные меры являются беспрецедентными для стран в мирное время,

– отметил Рютте.

Сейчас в Нидерландах зафиксировано 1413 человек с положительным тестом на коронавирус. Летальных случаев – 24. Ранее правительство приняло решение о закрытии учебных, развлекательных заведений и заведений общественного питания. Однако школы и детсады открыты для детей, у родителей которых – жизненно важная работа.

Коронавирус в мире:

По состоянию на 17 марта коронавируса заразились более 182 тысячи человек, более 7 тысяч – умерли.

Десятка стран с наибольшим уровнем заболевания Covid-19 Китай, Италия, Иран, Испания, Южная Корея, Франция, Германия, США, Швейцария, Норвегия .

. В странах со вспышкой коронавируса ввели ограничительные меры: закрыты учебные заведения, торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания. ограничено авиа- и железнодорожное сообщение, закрыты границы для въезда иностранцев.

Евросоюз на 30 дней запретил въезд для иностранцев.

В Украине сейчас зарегистрировано 7 случаев заболевания Covid-19: в Черновицкой и Житомирской областях и в Киеве. Один случай в Житомирской области – летальный. Также в Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус.

Запреты через коронавирус / Инфографика 24 канала