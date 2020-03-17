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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Нідерланди не закриватимуть через коронавірус, – прем’єр-міністр країни

      - Читать новость на русском
      Нідерланди не блокуватимуть через коронавірус / Politico

      У Нідерландах вживають жорстких заходів щодо запобігання поширення коронавірусу, проте закривати країну не будуть. Уряд вирішив максимально контролювати поширення Covid-19 і дозволити нації створити імунітет до коронавірусу.

      Блокування країни – не вихід, коли процес боротьби з недугою може розтягнутись на місяці або навіть рік, повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у першому з 1973 року зверненні до нації. Завдання влади – переконатись, що медики забезпечені всім необіхдним, аби допомогти хворим на коронавірус, інформує Politico.

      До теми Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа

      Багато людей відчувають, що ми  – на американських гірках, рухатись все швидше і швидше. Обмежувальні заходи є безпрецедентними для країн в мирний час,
      – зазначив Рютте.

      Наразі у Нідерландах зафіксовано 1413 осіб з позитивним тестом на коронавірус. Летальних випадків – 24. Раніше уряд ухвалив рішення про закриття навчальних, розважальних закладів та закладів громадського харчування. Проте школи та дитсадки відкриті для дітей, у батьків яких –  життєво важлива робота.

      Коронавірус у світі:

      • Станом на 17 березня коронавірусом заразились понад 182 тисячі осіб, більше 7 тисяч – померли.
      • Десятка країн з найбільшим рівнем захворювання на Covid-19: Китай, Італія, Іран, Іспанія, Південна Корея, Франція, Німеччина, США, Швейцарія, Норвегія.
      • У країнах зі спалахом коронавірусу ввели обмежувальні заходи: закрито навчальні заклади, торгово-розважальні центри, заклади громадського харчування. обмежено авіа та зазліничне сполучення, закрито кордони для в'їзду іноземців.
      • Євросоюз на 30 днів заборонив в'їзд для іноземців.
      • В Україні наразі зареєстровано 7 випадків захворювання на Covid-19: у Чернівецькій та Житомирській областях та у Києві. Один випадок на Житомирщині – летальний. Також у Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус.

      Заборони в Україні через коронавірус
      Заборони через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Євросоюз Нідерланди
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