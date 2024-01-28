Пока эти три государства возглавляют хунты, образовавшиеся в результате военного переворота. Именно они обвинили блок в “бесчеловечных” санкциях, направленных на преодоление переворотов в их странах.

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Три африканских страны хотят покинуть ECOWAS

В совместном заявлении, опубликованной на государственном телевидении Мали, Нигеру и Буркина-Фасо, военные хунты заявили, что они решили немедленно выйти из Экономического общества стран Западной Африки.

По словам представителей стран, блок "отошёл от идеалов своих родителей-основателей и панафриканизма" после почти 50 лет своего создания.

Кроме того, ECOWAS под влиянием иностранных государств, изменив свои основополагающие принципы, стал угрозой для своих государств-членов и населения, чье счастье оно должно обеспечить,

– говорилось в заявлениях стран.

Обратите внимание! ECOWAS– высший политический и региональный орган Западной Африки, куда входят 15 государств. Блок был сформирован в 1975 году для содействия экономической интеграции государств-членов, а в последние годы пытался остановить безудержные перевороты в регионе.

В совместном заявлении хунты из Буркина-Фасо, Мали и Нигеру также обвинили ECOWAS в том, что блок не помогает странам в борьбе с "экзистенциальными угрозами", такими как терроризм.

"Когда эти государства решили взять свою судьбу в собственные руки, ECOWAS занял иррациональную и неприемлемую позицию, накладывая незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции в нарушение своих собственных текстов", – говорится в заявлениях.

Пока точно неизвестно, как будет происходить процесс выхода из блока. ECOWAS в свою очередь заявил, что признает только демократические правительства.

Стоит отметить, что региональный суд блока в 2023 году также постановил, что хунты не имеют полномочий действовать вместо избранных правительств от имени своих наций.

Заметьте! В сентябре 2023 года Мали, Нигер и Буркина-Фасо объявили, что создали совместный военный союз. Тогда страны обязались прийти на помощь друг другу в случае какого-либо восстания или внешней агрессии.