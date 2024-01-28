Наразі ці три держави очолюють хунти, які утворилися внаслідок військового перевороту. Саме вони звинуватили блок у "нелюдських" санкціях, спрямованих на подолання переворотів у їхніх країнах.

Цікаво "Вагнер" планує захопити бази ООН в Малі: як цим може скористатися Аль-Каїда

Три африканські країни хочуть покинути ECOWAS

У спільній заяві, опублікованій на державному телебаченні Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо, військові хунти заявили, що вони вирішили негайно вийти з Економічного співтовариства країн Західної Африки.

За словами представників країн, блок "відійшов від ідеалів своїх батьків-засновників і панафриканізму" після майже 50 років свого створення.

Крім того, ECOWAS під впливом іноземних держав, зрадивши свої основоположні принципи, став загрозою для своїх держав-членів і населення, чиє щастя воно має забезпечити,

– мовилося в заявах країн.

Зверніть увагу! ECOWAS – вищий політичний і регіональний орган Західної Африки, куди наразі входять 15 держав. Блок був сформований у 1975 році для сприяння економічній інтеграції держав-членів, а протягом останніх років намагався зупинити нестримні перевороти в регіоні.

У спільній заяві хунти з Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру також звинуватили ECOWAS в тому, що блок не допомагає країнам у боротьбі з "екзистенційними загрозами", такими як тероризм.

"Коли ці держави вирішили взяти свою долю у власні руки, ECOWAS зайняв ірраціональну та неприйнятну позицію, накладаючи незаконні, нелегітимні, нелюдські та безвідповідальні санкції в порушення своїх власних текстів", – мовиться у заявах.

Наразі достеменно невідомо, як відбуватиметься процес виходу країн із блоку. ECOWAS своєю чергою заявив, що визнає лише демократичні уряди.

Варто зазначити, що регіональний суд блоку у 2023 році також постановив, що хунти не мають повноважень діяти замість обраних урядів від імені своїх націй.

Зауважте! Водночас у вересні 2023 року Малі, Нігер та Буркіна-Фасо оголосили, що створили спільний військовий союз. Тоді країни зобов'язалися прийти на допомогу один одному в разі будь-якого повстання або зовнішньої агресії.