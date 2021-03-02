Более 300 девочек, которые были похищены на днях из интерната в Нигерии, освобождены. По информации местных властей, сейчас все они находятся в безопасности.

Об этом сообщил Белло Мухаммад Матавалле, губернатор нигерийского штата Замфара, в котором произошел этот инцидент.

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"С радостью сообщаю об освобождении из плена похищенных школьниц. Нам удалось преодолеть препятствия, стоящие на пути наших усилий", – написал он в твиттере и опубликовал фото.

Alhamdulillah! It gladdens my heart to announce the release of the abducted students of GGSS Jangebe from captivity. This follows the scaling of several hurdles laid against our efforts. I enjoin all well-meaning Nigerians to rejoice with us as our daughters are now safe. pic.twitter.com/YKfHoUuiXP — Dr. Bello Matawalle (@Bellomatawalle1) March 2, 2021

Матавелле заметил, что девочки уже прибыли в здание правительства, с ними все в порядке. В то же время чиновник не назвал точное количество освобожденных учениц.

Заметим, что 28 февраля издание Vanguard сообщило, что похищенные школьницы освобождены. Однако тогда власти не подтвердили эту информацию.

Что произошло раньше

► Нападение на государственную школу-интернат в городе Джангебе произошло ночью 26 февраля. Боевики ворвались в общежитие, похитили 317 школьниц и увезли в неизвестном направлении.

► Злоумышленники прибыли к зданию на автобусах, джипах и мотоциклах. Они переоделись в форму сотрудников Государственной службы безопасности и заставили школьниц выйти на улицу.

► Правоохранители вместе военными срочно начали поисковую операцию. Однако, как писали в Associated Press, преступники атаковали и военный лагерь поблизости, чтобы армия не могла вмешаться.

► В целом в общежитии учебного заведения проживали около 500 девочек. Части из них удалось скрыться во время нападения и не попасть в руки боевиков.