В Нигерии освободили из плена более 300 школьниц, которых похитили боевики
Более 300 девочек, которые были похищены на днях из интерната в Нигерии, освобождены. По информации местных властей, сейчас все они находятся в безопасности.
Источник:24 канал
Об этом сообщил Белло Мухаммад Матавалле, губернатор нигерийского штата Замфара, в котором произошел этот инцидент.
К теме Нигерия закрыла школы-интернаты после массового похищения учениц
"С радостью сообщаю об освобождении из плена похищенных школьниц. Нам удалось преодолеть препятствия, стоящие на пути наших усилий", – написал он в твиттере и опубликовал фото.
Матавелле заметил, что девочки уже прибыли в здание правительства, с ними все в порядке. В то же время чиновник не назвал точное количество освобожденных учениц.
Заметим, что 28 февраля издание Vanguard сообщило, что похищенные школьницы освобождены. Однако тогда власти не подтвердили эту информацию.
Что произошло раньше
► Нападение на государственную школу-интернат в городе Джангебе произошло ночью 26 февраля. Боевики ворвались в общежитие, похитили 317 школьниц и увезли в неизвестном направлении.
► Злоумышленники прибыли к зданию на автобусах, джипах и мотоциклах. Они переоделись в форму сотрудников Государственной службы безопасности и заставили школьниц выйти на улицу.
► Правоохранители вместе военными срочно начали поисковую операцию. Однако, как писали в Associated Press, преступники атаковали и военный лагерь поблизости, чтобы армия не могла вмешаться.
► В целом в общежитии учебного заведения проживали около 500 девочек. Части из них удалось скрыться во время нападения и не попасть в руки боевиков.
Поделиться новостью