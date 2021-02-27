Власти Нигерии приказали закрыть все школы-интернаты в северо-западном штате Замфара. Толчком к этому стало массовое похищение учениц в штате боевиками.

Соответствующее решение власти приняли еще в пятницу, 26 февраля. Тогда и произошло массовое похищение девочек из школы-интерната.

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Губернатор штата Замфара Белло Матавалле объяснил, что этот шаг нужен для предотвращения деятельности боевиков против учащихся.

Я хочу заверить родителей жертв, что мы делаем все возможное, чтобы спасти учениц и воссоединить их с семьями,

– сказал он.

Что известно о похищении девочек в Нигерии

Ужасное похищение произошло в штате Замфара 26 февраля. Тогда вооруженные боевики ворвались в общежитие и забрали 317 девочек.

Боевики заблокировали правоохранителей и военных на базе рядом, поэтому они не смогли помочь детям.

Известно, что в общежитии жили примерно 500 девочек. Кое-кто из них успел сбежать. В полиции заявили, что уже начали операцию по поиску пропавших.

Что будет с девочками

Доподлинно неизвестно, но в Нигерии популярна практика, когда бандиты меняют своих жертв на выкуп или на своих же "коллег" из тюрем. В то же время нигерийские чиновники разделились на два лагеря: одни – не гнушаются вести переговоры с преступными группами, другие же – поддерживают подход нулевой толерантности.

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